مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن: حدود أوكرانيا "غير قابلة للتغيير"

المصدر:
  • الامم المتحدة - أ ف ب
التاريخ:

قال مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، اليوم، إن حدود أوكرانيا "غير قابلة للتغيير" على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنا روسيا مؤخرا.

وقال سيرغي كيسليتسيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن في أعقاب اعتراف روسيا بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا "الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا كانت وستبقى غير قابلة للتغيير بصرف النظر عن أي بيانات أو أفعال من قبل روسيا الاتحادية".

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