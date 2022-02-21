تعليق الملاحة جزئياً بمطار كاتانيا بسبب ثوران بركان إتنا

المصدر: كاتانيا - أ ف ب

أرغمت سحابة من الدخان والرماد الناتج عن ثوران بركان إتنا مطار كاتانيا، الأكبر في صقلية مع مطار باليرمو، الإثنين على تعليق الملاحة الجوية لساعات قبل استئنافها جزئياً.

وقالت الشركة التي تدير مطار كاتانيا إنّ "الظروف الحالية المرتبطة بنشاط إتنا تسمح بإعادة فتح المطار. ومع ذلك سيتم فرض قيود على الرحلات حتى انتهاء حال الطوارىء مع تأخير على الرحلات المغادرة والقادمة" وذلك بعد ساعات من إعلانها تعليق حركة الملاحة بالكامل.

والبركان الذي يشرف على شرق صقلية عموماً ومدينة كاتانيا الساحلية خصوصاً، تدفقت منه الحمم وتصاعد الدخان والرماد على أكثر من عشرة كيلومترات، وفقًا للدفاع المدني في صقلية.

وقال الدفاع المدني إنّ الرماد تناثر على الطرقات والشرفات وأسطح العديد من المراكز الحضرية في المنطقة بما في ذلك ميلو وأتشيريالي.

وإتنا، الجبل الذي تبلغ مساحته 1250 كيلومترًا مربعًا ويصل ارتفاعه إلى 3357 مترًا، هو أعلى بركان نشط في أوروبا مع ثورات بركانية متواصلة منذ حوالي 500 الف عام.

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