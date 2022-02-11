أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي: تقدم إيران النووي مثير للانتباه

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد اجتماع مغلق، إنهم أصيبوا بصدمة إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، حتى مع استمرار محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

وشارك كبير المفاوضين الأميركيين للمحادثات مع إيران،روبرت مالي، ومنسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي، بريت ماكجورك، ومسؤول استخباراتي، في الاجتماع الذي عقد بمقر الكونغرس، أول من أمس. وكانت القضية الرئيسة هي «وقت الانطلاق» الذي تحتاج إليه إيران لتكثيف تخصيب اليورانيوم وإنتاج سلاح نووي. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، من ولاية كونتيكت، القول: «كان هذا إيجازاً مثيراً للانتباه، وصادماً بشأن الوضع الذي وصلنا إليه».

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