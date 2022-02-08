إعصار يقتل 20 شخصا ويتسبب في نزوح الآلاف بمدغشقر

المصدر: انتاناناريفو - وام

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم ونزح عشرات الآلاف جراء الإعصار " باتسيراي " الذي ضرب مدغشقر.

وأعلنت السلطات في مدغشقر أن الإعصار الذي ضرب الجزيرة في وقت متأخر "السبت" والساعات الأولى من "الأحد " دمر العديد من المنازل وتسبب في نزوح 55 ألف شخص على الأقل وانقطاع الكهرباء وحدوث فيضانات.

وكانت التقديرات الأولية الأسبوع الماضي قد أظهرت أن نحو 580 ألف شخص قد يتعين عليهم ترك منازلهم بسبب الأعصار.

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