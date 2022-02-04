تجمع المهنيين السودانيين يرفض لقاء المبعوث الأممي

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الجمعة رفضه لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر برتيس، متهما بعثة المنظمة الدولية (يونيتامس) في البلاد بالتقاعس عن إدانة الانقلاب العسكري.

وقال التجمع في بيان "لم تلتزم بعثة اليونيتامس بمهمتها حسب التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي بدعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي...بل سعت البعثة ورئيسها لدعم (الانقلاب) والاعتراف بسلطة الانقلاب وقائده عبدالفتاح البرهان".

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