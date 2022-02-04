عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المصدر: القدس ■ د.ب.أ

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه». ووفق الوكالة «يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّاً».

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