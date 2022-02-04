وزارة الحرس الوطني السعودية تنفي وقوع انفجار في مواقع معسكراتها

المصدر: الرياض - د ب أ

نفت وزارة الحرس الوطني السعودية مساء اليوم الخميس، وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها.

وأوضحت الوزرة في بيان لها عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض.

ولفتت الوزارة إلى "أن ما يُسمع من أصوات بين الحين والآخر قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية".

وناشدت وزارة الحرس الوطني "عموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية".

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