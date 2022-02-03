الإعلان عن تصفية شخصية كبيرة في سورية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سورية، تم التخطيط لها خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت إرهابيا كبيرا.

وبحسب الصحيفة، فإن "المهمة شملت استخدام طائرات حربية من طراز أباتشي وتم تنفيذ غارات جوية باستخدام طائرات بدون طيار"، مبينة أن "القوات الخاصة بالاشتراك مع قوات أخرى، داهمت موقعا في منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية لأكثر من ساعتين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتدمير بعض المباني"، بحسب روايات شهود عيان، الذين أكدوا أن "القوات الأميركية تبادلت إطلاق النار مع القوات المعادية على الأرض".

وأفادت بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا من قرية باريشا في سورية، حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".

وقال مسؤولون أميركيون إن "العملية تم التخطيط لهت خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرين إلى أنه "من المتوقع أن يلقي الرئيس جو بايدن كلمة حول أمام العملية العسكرية صباح الخميس، بحضور الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط".

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