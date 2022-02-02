السعودية: إيقاف 234 متهماً بالفساد في 8 وزارات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية الأربعاء إيقاف 234 متهماً بجرائم تتعلق فساد مالي وإداري في 8 وزارات مختلفة بينها وزارات سيادية.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية في الشهر الماضي.

وذكرت الهيئة" أنها نفذت 4286 جولة رقابة وحققت في 634 قضية أسفرت عن ضبط جرائم رشوة، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة استخدام سلطة، وكذلك التزوير".

وأعلنت إيقاف 234 شخصاً، أطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.

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