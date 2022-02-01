جنوب أفريقيا: لاعزل للمصابين بـ «كورونا» دون أعراض.. والمصاب 3 أيام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إلغاء عزل المصابين بكورونا دون أعراض، وذكر بيان حكومي أن جنوب أفريقيا لم تعد تشترط عزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض.

كما خفضت فترة العزل لمن تظهر عليهم الأعراض بواقع ثلاثة أيام، مع خروج البلاد من موجة كوفيد-19 الرابعة.

وقال البيان «الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة من كوفيد-19 والتي ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وتجاوزت 60-80 في المئة في العديد من الاستطلاعات».

وأضاف «المعلومات، التي تم جمعها من النظام الذي تستخدمه وزارة الصحة، أفادت بأن جنوب أفريقيا خرجت من الموجة الرابعة على الصعيد الوطني».

وأظهرت بيانات من المعهد الوطني للأمراض المعدية تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 71 وفاة وقعت 14 منها في غضون الساعات 48 الماضية.

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