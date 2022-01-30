محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 متهمين في قضية "كتائب حلوان"

المصدر: القاهرة - رويترز

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأحد أن محكمة قضت بإحالة أوراق عشرة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم بتهمة "تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية".

وأدانت المحكمة الأفراد العشرة بتشكيل مجموعة مسلحة عُرفت إعلاميا باسم "كتائب حلوان" .

وحددت المحكمة ، جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم وذلك علي خلفية اتهامهم بـ "تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء".

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