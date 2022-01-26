انفجار في أثينا وتضررعدة مبان.. لم تكشف الاسباب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيب شخص وتضررت عدة مبان إثر انفجار وقع، صباح اليوم الأربعاء، وسط العاصمة اليونانية أثينا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين وشهود عيان، قولهم إن شخصا أصيب وتضررت عدة مبان جراء انفجار في وسط أثينا تسبب في نشوب حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأكد رئيس العاملين في المركز الوطني للرعاية في حالات الطوارئ جيورجوس ماثيوبولوس لقناة «سكاي تي.في» إصابة شخص بحروق وتم نقله إلى المستشفى.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء إنه «لم يتضح على الفور سبب الانفجار أو الحريق.

وأكد مسؤولون في فرق الإطفاء لـ«سكاي تي.في»:«لا نعرف سبب ذلك حتى الآن.. هناك أضرار مادية كبيرة واندلع حريق».

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