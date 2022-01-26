ضبط بايدن وهو يوجه إهانة إلى مراسل شبكة «فوكس نيوز»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

ضُبط الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس، وهو يشتم صحافياً في شبكة «فوكس نيوز»، واصفاً إياه بأنه «غبي»، على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض.

وبينما كان الصحافيون يهمون بالمغادرة، سأل مراسل شبكة «فوكس نيوز»، المفضّلة لدى المحافظين، الرئيس بايدن إن كان التضخم يشكل عبئاً سياسياً قبل الانتخابات النصفية.

ورد الرئيس الديمقراطي، الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه لايزال مفتوحاً، بتهكم «إنه ميزة عظيمة، المزيد من التضخم»، قبل أن يُسمع وهو يتمتم «يا له من غبي».

وقال صحافي كان موجوداً في المكان إنه لم يتمكن من سماع ما قاله بايدن، بسبب الضوضاء، لكنه أضاف «أنصتوا إلى تسجيل فيديو للمناسبة إن كان عندكم الفضول، لتعرفوا ما يشعر به الرئيس حقاً عندما يسأله بيتر دوسي مراسل فوكس نيوز عن التضخم».

وفي مقابلة على «فوكس نيوز»، تجاهل دوسي إهانة بايدن له، ورد بلا مبالاة، قائلاً «لا أحد تحقق مما قاله حتى الآن، ووجد أن الأمر غير صحيح». وأكد دوسي في وقت لاحق أن بايدن اتصل به في غضون ساعة، وقال له «الأمر ليس شخصياً، يا صديقي».

وفي السابق، كان البيت الأبيض يهرع لشرح أي زلة لبايدن أو التراجع عنها.

لكن هذه المرة بدا أن البيت الأبيض لم يجد أي مشكلة في التأكيد على ما تفوه به بايدن بحق دوسي، حيث تضمن محضر الجلسة تعليق الرئيس بالكامل، ما يعني أن العبارة ستجد طريقها للحفظ في السجل الرسمي التاريخي.

ونشرت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز، كايتي روجرز، على حسابها في «تويتر»، صورة مأخوذة من محضر الجلسة، تظهر ورود الشتيمة التي أطلقها بايدن.

• دوسي أكد لاحقاً أن بايدن اتصل به في غضون ساعة، وقال له «الأمر ليس شخصياً يا صديقي».

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