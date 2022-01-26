الفقر يتفشى بمعدلات قياسية في غزة بعد 16 عاماً من الحصار الإسرائيلي

المصدر: غزة ■ د.ب.أ

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إن نحو مليون ونصف المليون فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006. ووثق المرصد، في تقريره السنوي بعنوان «16 عاماً من المرارة.. جيل ولد محاصراً»، الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات في غزة.

ووثق التقرير تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية، إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار في عام 2005 نحو 23.6%، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 50.2%، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.

وبالمثل، شهدت معدلات الفقر ارتفاعاً حاداً بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021.

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