قرار سعودي بخصوص تأشيرات وإقامات من تعذرت عودتهم بسبب قيود «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

وأكدت «الجوازات السعودية» أن هذا التجديد ستكون نهايته في 31 يناير الجاري، الموافق 28 جمادى الآخرة 1443.

ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن المديرية العامة للجوازات أن هذه المدة «جاءت تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

وأكدت أن «العمل يجري على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات».

واستثنى القرار «الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها».

وعن تمديد التأشيرات أكدت أنه«سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news