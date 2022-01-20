صور عبر الأقمار الاصطناعية تظهر أضراراً جسيمة في أرخبيل تونغا بعد ثوران بركان وتسونامي

المصدر: ويلينغتون ■ أ.ف.ب

نُشرت أول من أمس، صور جديدة عبر الأقمار الاصطناعية تظهر الدمار اللاحق بجزر تونغا مع مساحات كبيرة مغطّاة بالرماد والغبار أو دمرها تسونامي فيما يبدو بركان هونغا-تونغا-هونغا-هاباي، الذي ثار السبت وكأنه غائر بشكل شبه كامل في المحيط الهادئ.

وبعد ثلاثة أيام على ثوران البركان الذي تسبب بتسونامي وأوقع ثلاثة قتلى في تونغا بحسب الأمم المتحدة، لايزال حجم الأضرار غير معروف في هذه المملكة الصغيرة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمعزولة عن العالم بعد انقطاع السلك البحري الذي يربطها بشبكة الانترنت.

وثوران البركان الذي تردد صداه حتى آلاسكا على بعد أكثر من تسعة آلاف كيلومتر هو الأكبر الذي يسجل في العقود الأخيرة مع تشكل كتلة من الدخان ارتفاعها 30 كيلومتراً نثرت الرماد والغاز والأمطار الحمضية في منطقة المحيط الهادئ، وتلاها مباشرة تسونامي. وقالت حكومة تونغا في بيان، أول من أمس، إن أمواجاً ارتفاعها 15 متراً سجلت في الأرخبيل. وضربت العاصمة نوكو ألوفا التي فر سكانها إلى المرتفعات هاجرين المنازل التي اجتاحتها المياه في حين كانت الصخور والرماد تتساقط من الجو.

وأوضحت الحكومة في تغريدة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح، واصفة انفجار البركان بأنه «كارثة غير مسبوقة». ومن بين الضحايا بريطانية في الخمسين من العمر تدعى أنجيلا غلوفر جرفها التسونامي بعدما حاولت إنقاذ كلاب ملجأ للحيوانات تديره. وتُظهر صور نشرتها «ماكسار تكنولوجيز» مساحة كبيرة من المياه تغطي جزءاً كبيراً من موقع البركان الذي كان فوق سطح البحر قبل ثورانه.

• ثوران البركان الذي تردد صداه حتى آلاسكا على بعد أكثر من تسعة آلاف كيلومتر هو الأكبر الذي يسجل في العقود الأخيرة مع تشكل كتلة من الدخان ارتفاعها 30 كيلومتراً نثرت الرماد والغاز والأمطار الحمضية في منطقة المحيط الهادئ.

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