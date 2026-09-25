«التنمية الأسرية» تطلق «رحلة العطاء المستمرة»

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية أنشطة وفعاليات برنامج «رحلة العطاء المستمرة» ضمن منتدى «سعادتي» بأندية بركة الدار الاجتماعية، والذي يستهدف كبار المواطنين والمقبلين على مرحلة التقاعد، من عمر 50 عاماً فأكثر.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطبيق أساليب إيجابية تساعد في التكيف مع التغيرات المرتبطة بمرحلة التقاعد، وتنمية مهارات الثقة بالنفس والتواصل العاطفي لبناء علاقات اجتماعية صحية ومستقرة، ووضع خطوات عملية ويومية تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الشعور بالإيجابية، والتعرف إلى المواقف أو التحديات الاجتماعية المحتملة وكيفية التعامل معها بحكمة، إضافة إلى ممارسة أساليب للتفاعل الاجتماعي الإيجابي تعزز الطمأنينة والثقة بالنفس والشعور بالقيمة والعطاء.

وقالت أخصائي تثقيف أسري في مؤسسة التنمية الأسرية، منيرة سالم المرزوقي، إن البرنامج يتضمن عدداً من المراحل والمحاور المختلفة التي تستعرض جوانب الحياة الاجتماعية السليمة، منها دورة «المهارات الأساسية لتعزيز جودة الحياة الاجتماعية عبر الأجيال»، و«رحلة السعادة تبدأ من فهم الذات»، و«التواصل الوجداني والثقة بالنفس»، إضافة إلى «بناء جسور السعادة».

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال أندية بركة الدار الاجتماعية في «أبوظبي والظفرة والعين»، إلى توفير بيئة داعمة لكبار المواطنين والمقبلين على مرحلة التقاعد، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم وأمانهم، إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في ترسيخ العادات والتقاليد والسنع لدى الأطفال والشباب.