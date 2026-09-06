«طيران الإمارات»: تأخير وإلغاء رحلات بين دبي وجاكرتا بسبب الرماد البركاني

أعلنت طيران الإمارات تأخير وإلغاء عدد من الرحلات التي تعمل بين دبي وجاكرتا يومي 5 و6 سبتمبر 2026، وذلك نتيجة الإغلاق المؤقت لمطار سوكارنو–هاتا الدولي في جاكرتا بسبب الرماد البركاني.

وقالت الناقلة في بيان، إنها تتابع الوضع عن كثب، وستصدر تحديثات جديدة كلما توفرت معلومات إضافية.

ودعت طيران الإمارات المسافرين إلى التحقق من أحدث حالة لرحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال خدمة "إدارة الحجز"، وذلك لتلقي آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم.

وأعربت الناقلة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه اضطراب الرحلات، مؤكدةً أن سلامة العملاء وأفراد الطواقم تمثل الأولوية القصوى لديها.

وأوقفت السلطات الإندونيسية العمليات مؤقتاً في مطار سوكارنو-هاتا الدولي، المطار الرئيسي على مشارف جاكرتا، الأحد، بعدما وصل الرماد المتصاعد من بركان أناك كراكاتوا إلى المجال الجوي المحيط به، ما أثر على خطط آلاف المسافرين.