إصابة الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير بكورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، محمد الحسن الأمين، عن إصابة البشير وعدد من المسؤولين السابقين بفيروس كورونا.

وقال الأمين إن عمر البشير وعلي عثمان نائب البشير، ونافع علي نافع مستشار البشير، والفاتح عز الدين أصيبوا بفيروس كورونا، حسب صحيفة السوداني.

ويقبع الرئيس السوداني السابق عمر البشير حاليا في سجن كوبر وهو من أكبر وأشهر السجون في السودان.

ويحاكم البشير مع 27 متهما آخرين بتدبير انقلاب ما عرف لاحقا بـ جبهة الإنقاذ الوطني في 30 من يونيوعام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي. فضلا عن تهم أخرى ومنها: قتل عدد من الضباط عام 1990، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأخيرا تهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والتجارة في النقد الأجنبي.

والبشير مطلوب إلى جانب آخرين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان.

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