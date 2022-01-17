قطر تسجل حادثة نادرة ..وفاة رضيع عمره 3 أسابيع بسبب مضاعفات «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن حادثة نادرة وقليلة الحدوث بين حديثي الولادة، حيث تم تسجيل حادثة وفاة رضيع عمره 3 أسابيع نتيجة إصابة شديدة بـ«كوفيد-19».

وقالت الوزارة في بيان تناقلته عدد من وسائل الإعلام إن الرضيع «لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة».

وأكدت أن «الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا شملت عددا أكبر من الأطفال مما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية».

وسبق أن أعلنت دول عدة تسجيل وفيات بين الأطفال نتيجة كوفيد منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.

ووصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو 4 آلاف في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من الأرقام المعلنة منتصف ديسمبر الماضي.

وعلقت مجموعة المستشفيات العامة الرئيسية في البلاد إجازات جميع موظفيها الطبيين والإداريين العاملين مع مرضى كوفيد في نهاية ديسمبر بسبب زيادة الإصابات.

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