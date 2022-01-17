ديوكوفيتش يخسر معركته القضائية ويغادر أستراليا

المصدر: سيدني ■ أ.ف.ب

خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً في كرة المضرب، محاولته الأخيرة لتفادي ترحيله من أستراليا، في نهاية مواجهة قانونية مثيرة حول عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا دمّرت أحلامه بإحراز اللقب الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى. وعبّر ديوكوفيتش عن «خيبة أمل شديدة» لرفض محكمة أسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته، لكنه سيمتثل للقرار ويغادر البلاد. وقال «أحترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلّق بخروجي من البلاد».

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