السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت بيانات رسمية أن السعودية سجلت أعلى عدد يومي من الإصابات الجديدة بكوفيد -19 حتى الآن، متجاوزة 5000 حالة أمس الأربعاء.

ارتفعت الحالات في السعودية، التي تضم أكبر عدد من السكان في منطقة الخليج بحوالي 35 مليونا، بشكل كبير منذ بداية العام مع الانتشار العالمي لمتحور أوميكرون.

وأبلغت السلطات الصحية، الأربعاء، عن 5362 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة، متجاوزة الذروة السابقة للإصابات اليومية في يونيو 2020 عند 4919.

وأعلنت السعودية تسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى في الأول من ديسمبر الماضي.

وفي نهاية عام 2021، أعادت السعودية فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد أكثر من شهرين ونصف على إلغاء الإجراءات الاحترازية.

وقررت وزارة الصحة، على ضوء ذلك، إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 1000 ريال (266 دولار أميركي) على من لا يلتزمون بوضع الكمامة، كما حثت السكان على تلقي الجرعة المعززة الثالثة، التي ستكون شرطا لدخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية بدءا من الأول من فبراير.

وأعلنت السعودية، في 2 يناير الجاري، تقديم أكثر من 51 مليون جرعة لقاح لسكانها، تضمنت تلقيح نحو 66% من السكان بجرعتين.

وشهدت دول خليجية أخرى ارتفاعا في الإصابات منذ الشهر الماضي، حيث حطمت الكويت وقطر أيضا الأرقام القياسية السابقة.

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