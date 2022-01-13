العراق.. أسماء مكررة وفحوص كورونا وهمية وفساد بملايين الدولارات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، ضبط تلاعب وتزوير وهدر بنحو ثلاثة ملايين ونصف دولار أميركي في دائرة صحة محافظة الأنبار (غرب العراق).

وذكر بيان للهيئة، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنها اكتشفت قيام مدير مختبر الصحة العامة بالاشتراك مع (مختبر الصحة العامة – قسم الصيدلة – قطاعي الصحة الأول والثاني) في مركز الرمادي برفع أسماء مكررة ومزورة والادعاء بأنها أجرت الفحص الخاص بفيروس كورونا.

وأحصت الهيئة (249,604) أسماء مكررة ووهمية لأكثر من (20) مرة خلال فترة زمنية قصيرةٍ تم إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجريت لهم مسحات الأنف.

وكان الهدف من هذه العملية "الاستيلاء على المواد المستخدمة في عملية الفحص، وبيعها على المختبرات الأهلية، والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن"، كما جاء في البيان.

وأوضح البيان أن عمليات الاستيلاء التي قام بها "بعض الموظفين تسببت بحدوث هدر في المال العام تصل قيمته إلى (5,000,000,000) دينار".

وقررت الهيئة استجواب 7 متهمين وهم مدراء (المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرملية)، فضلا عن مسؤول وحدة المراكز الصحية، والمسؤول عن إعداد القوائم الوهمية، ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني.

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