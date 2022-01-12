الكويت: السماح بدخول العائدين المصابين بـ «كورونا» إلى البلاد.. المواطنون بمسحة «إيجابية»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل وحيثيات التعميم الذي أصدرته الإدارة العامة للطيران المدني في شأن السماح بدخول الركاب المصابين بفيروس «كورونا» إلى البلاد، بعد قضائهم فترة العدوى في الخارج.

ونص التعميم، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، على أن «المحصن ينبغي أن تكون لديه نتيجة فحص PCR إيجابية ما بين 7 إلى 28 يوماً قبل تاريخ الوصول».

أما بالنسبة لـ «غير المحصن فينبغي أن تكون لديه نتيجة فحص PCR إيجابية ما بين 10 إلى 28 يوماً قبل تاريخ الوصول».

وأوضحت المصادر لصحيفة «الراي» أن التعميم «لا يشمل سوى المواطنين»، على اعتبار أنه ورد فيه «مع مراعاة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص الفئات المسموح لها بدخول الكويت»، وبالتالي فإن «المُقيم غير المحصن لا يمكنه الدخول إلى البلاد في كل الأحوال، وما زال مطلوباً منه تقديم شهادة تلقي التطعيم واعتمادها من وزارة الصحة، فضلاً عن تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة».

وإذ كشفت أن الأمر «يتعلق حصراً بالقادمين على الناقل الوطني (الخطوط الجوية الكويتية طيران الجزيرة) باعتبار أن هذه الإجراءات تعني الكويت فقط وتختلف عن الدول الأخرى»، أكدت المصادر أن «هذه الإجراءات هدفها التيسير على المواطنين وتسهيل أمورهم، بعدما تبيّن أن الكثير ممن يصابون بالفيروس تبقى شهادات فحصهم إيجابية في بعض الأحيان حتى نحو شهر بعد إجراء أول مسحة إيجابية، الأمر الذي يؤخر عودتهم إلى البلاد»، مشيرة إلى أنه «بات بإمكانهم الآن أن يدخلوا إلى البلاد مع وجود فحص PCR إيجابي شرط أن يكونوا قد قضوا فترة العزل في الخارج».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news