رئيس كازاخستان يؤكد أن القوة المتعددة الجنسيات ستبدأ بمغادرة بلاده في غضون يومين

المصدر: كازاخستان ■ أ.ف.ب

أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أمس، أن كتيبة عسكرية، بقيادة روسية، انتشرت في كازاخستان، عقب اضطرابات دامية، ستبدأ مغادرة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى في غضون يومين، مضيفاً أن الانسحاب لن يستغرق أكثر من 10 أيام. وقال توكاييف إن «المهمة الرئيسة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أُنجرت بنجاح». وأضاف «في غضون يومين سيبدأ انسحاب تدريجي.. ولن تستغرق عملية انسحاب الكتيبة أكثر من 10 أيام». وجاءت تصريحاته أمام الحكومة والبرلمان في اتصال عبر الإنترنت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news