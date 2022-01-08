الأردن ينفي انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه في كازاخستان

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نفى الأردن اليوم السبت ما تردد من أنباء عن انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه في كازاخستان، التي تشهد أحداث عنف.

وقالت الخارجية الأردنية بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إنها "تنفي الأنباء التي تداولها عدد من المواقع الإخبارية بخصوص انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية كازاخستان".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول أن (خلية أزمة) جرى تفعيلها في الوزارة على إثر الأحداث والتطورات التي تشهدها كازاخستان "تمكنت من إجراء العديد من الاتصالات مع رئيس البعثة وموظفي السفارة، بالإضافة إلى أفراد الجالية الأردنية المتواجدين في عدة مناطق في كازاخستان وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة".

ولفت إلى أن ذلك تزامن مع انقطاع الاتصالات الهاتفية الدولية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها كازاخستان.

وعبر المتحدث عن "استغرابه من نشر معلومات مضللة"، وأهاب بوسائل الإعلام "ضرورة تحري الدقة والتأكد من مصداقية المعلومات والأخبار قبل أن نشرها".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن انقطاع التواصل مع القائم بالأعمال القنصلية في السفارة الأردنية بكازاخستان عدي مازن الحديد.

ولاحقا، أكد السفير الأردني في كازاخستان يوسف عبدالغني أنه تم التواصل مع عدي الحديد قائلا إن "القنصل بخير"، بحسب ما أوردت صحيفة الدستور الأردنية عبر موقعها الإلكتروني.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news