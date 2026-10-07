رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً التنموية والاقتصادية، بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

وأشاد الجانبان، في هذا السياق، بأهمية مشروع «سكة حديد العقبة - الشيديَّة - معان»، الذي وُضع حجر أساسه، أول من أمس، بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطوّره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، مؤكدَين أن المشروع يأتي في إطار رؤية البلدين تجاه ترسيخ شراكة تنموية ممتدة ومستدامة تقوم على التعاون البنّاء، والعمل المشترك الذي يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الازدهار لشعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدَين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا، بما يدعم الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

• رئيس الدولة وملك الأردن: مشروع «سكة حديد العقبة - الشيديَّة - معان» يأتي في إطار رؤية البلدين لترسيخ شراكة تنموية مستدامة.