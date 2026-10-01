رئيس كازاخستان يقلد سهيل المزروعي ومنصور المنصوري بوسام دوستيك من الدرجة الثانية

قلد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ورئيس دائرة الصحة – أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، بوسام دوستيك من الدرجة الثانية، تقديراً لمساهمتهما في تطوير العلاقات الكازاخستانية الإماراتية.

وأشاد توكاييف بالعلاقات المميزة بين الإمارات وكازاخستان، القائمة على روابط متينة من الصداقة والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية، وفق وكالة أنباء كازاخستان الرسمية.