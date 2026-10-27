عبدالله بن زايد ووزير خارجية كازاخستان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وفرص تعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.

واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.