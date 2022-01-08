مليونا إصابة يومية بـ"كوفيد-19" في الأسبوع الأول من 2022

المصدر: باريس - أ ف ب

تم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في العالم يومياً في الأسبوع الأول من 2022 بين الأول من يناير والسابع منه، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام بحسب تعداد فرانس برس.

وبلغ معدل الإصابات 2.106.118 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الفائتة، بعدما تم تخطي سقف مليون إصابة يومياً في الأسبوع من 23 إلى 29 ديسمبر 2021.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270 % منذ رصد المتحورة أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا نهاية نوفمبر 2021.

وسجّلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7.211.290 حالة خلال سبعة أيام بزيادة 47 % مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وسجل كل من الولايات المتحدة وكندا 49 % و33 % من الحالات التي تم إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4.808.098 إصابات وبزيادة نسبتها 76 % مقارنة بالأسبوع الماضي.

وينتشر كوفيد-19 بسرعة كبيرة في جميع القارات، فقد سجّلت أستراليا 369.313 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 224 % ، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 1.126.862 إصابة بزيادة 148 % ، وفي الشرق الأوسط 209.021 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 116 % ، وفي آسيا 714.017 إصابة بزيادة 145 %.

وتسجل إفريقيا وحدها حالياً أرقاماً متوازنة بلغت 304.224 إصابه خلال سبعة أيام، ولكن الإصابات بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة هناك على غرار أوروبا ومنطقة الولايات المتحدة/كندا.

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