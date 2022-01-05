ظهور متحور جديد لكورونا يحتوي على 46 طفرة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق مسؤول في منظمة الصحة العالمية على ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد في فرنسا يحتوي على 46 طفرة، وفق ما جاء في دراسة نشرت حديثا.

وأوضح مدير إدارة الحوادث في المنظمة، عبدي محمود، بحسب "فوربس" أن المتغير لم يشكل تهديدا كبيرا منذ ظهوره لأول مرة في نوفمبر.

وقال المسؤول الدولي خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء، إن المتحور "قيد التحقيق وكان على رادارنا منذ نوفمبر، ونحن نراقبه عن كثب". وأضاف أنه "لديه العديد من الفرص للانتشار".

وكشف علماء في فرنسا عن المتحور الجديد في دراسة مدعومة من الحكومة الفرنسية (لم تتم مراجعتها بعد)، وأوضحوا أنه أصاب 12 شخصا يعيشون في منطقة جغرافية واحدة بجنوب شرق فرنسا.

وذكر الباحثون، في الورقة البحثية التي نُشرت على موقع medRxiv، إن الحالة الأولى مرتبطة بشخص سافر إلى الكاميرون بغرب أفريقيا.

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