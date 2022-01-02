الكويت تحث مواطنيها على مغادرة بريطانيا بسبب تفشي "أوميكرون"

المصدر: الكويت - وام

دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة إلى الكويت نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة المتحدة والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

ونقلت كالة الأنباء الكويتية "كونا" عن السفارة في بيان أصدرته اليوم تشديدها على أهمية التزام المواطنين الكويتيين بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

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