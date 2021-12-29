تسونامي كورونا في فرنسا.. 208 آلاف إصابة بيوم واحد

المصدر: باريس - رويترز

أبلغ وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران المشرعين اليوم الأربعاء أن فرنسا تشهد "تسونامي" إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سجلت 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم يومي قياسي على الصعيدين الفرنسي والأوروبي.

ووفقاً لبيانات موقع كوفيد تراكر.إف.آر الذي يتتبع الإصابات في البلاد، فقد كسرت فرنسا الأرقام القياسية المسجلة لعدد حالات كوفيد-19 بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أمس الثلاثاء 180 ألف إصابة كانت الأعلى بالفعل في دولة بأوروبا.

وقال فيران إنه ثبت إصابة شخصين بكوفيد-19 كل ثانية في فرنسا، وأضاف أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، موضحا أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد. وأردف أن الإنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.

وأظهرت بيانات رويترز اليوم الأربعاء أن إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم بلغت مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع.

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