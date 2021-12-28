زيادة الإصابات بكورونا في الصين لليوم الرابع

المصدر: بكين - رويترز

زادت الإصابات المحلية بفيروس كورونا في الصين لليوم الرابع على التوالي وكان أغلب الحالات في مدينة شيان التي تقع في شمال غرب البلاد والتي فرضت السلطات إغلاقا عاما على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة.

وسجلت شيان 175 إصابة مصحوبة بأعراض خلال أمس الاثنين ارتفاعا من اليوم السابق الذي سجلت فيه المدينة 150 إصابة. وإلى الآن لم تعلن السلطات عن إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في شيان من بين أكثر من 800 إصابة مؤكدة في المدينة منذ التاسع من ديسمبر.

وعدد الإصابات في شيان قليل بالمقارنة بالعديد من بؤر الانتشار على مستوى العالم، لكن السلطات فرضت قيودا صارمة على التنقل داخل المدينة، وعلى الخروج منها، وذلك في إطار سياسة بكين لاحتواء التفشي فور ظهوره.

ويتوق بعض سكان شيان إلى معرفة متى يمكنهم شراء السلع الضرورية مثل الخضروات بعد أن منع المسؤولون الناس من الذهاب إلى المتاجر وسط حملة فحص جماعي جديدة بدأت أمس الاثنين. وقال المسؤولون إنه من الممكن السماح للسكان باستئناف الذهاب إلى المتاجر في المناطق التي تظهر نتائج الفحص فيها سلبية.

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