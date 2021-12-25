الشركات الأمريكية تلغي 1600 رحلة طيران خلال عطلة الكريسماس

المصدر: واشنطن - د ب أ

أفاد تقرير إخباري اليوم السبت بأن شركات الطيران الأمريكية ألغت أكثر من 1600 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تعد ضمن العطلات الأكثر ازدحاما على مدار العام، وقد تصادفت مع احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس) هذه المرة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تقطعت السبل بالمسافرين خلال العطلة بسبب زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 والتي أدت إلى نقص في أطقم الرحلات الجوية مما أصاب الحركة الجوية بنوع من الشلل.

ووصل إجمالي الرحلات الجوية التي ألغيت على مستوى العالم إلى 5400 رحلة، خلال العطلة، الجمعة إلى الأحد، بحسب موقع شركة "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية.

وكان لشركة إيسترن تشاينا الصينية النصيب الأكبر من الرحلات الملغاة، وكان المطار الأكثر تضررا في مدينة شيان الصينية في ظل تفشي وباء كورونا بالمدينة.

وبحسب بيانات "فلايت أوير"، تصدرت الإلغاءات من قبل شركة دلتا ايرلاينز بواقع 479 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلتها يونايتد ايرلانز هولدينجز بواقع 474 رحلة.

وألغت شركة جيت بلو ايروايز 50 رحلة يوم الجمعة فقط، بواقع 7 في المئة من إجمالي رحلاتها المقررة، بالإضافة إلى عزمها إلغاء حوالي 120 رحلة اليوم السبت. وتم إلغاء 820 رحلة طيران في أمريكا خلال يوم الكريسماس فقط، حتى الآن.

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