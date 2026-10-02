قطارات الاتحاد تطلق رحلات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع بين أبوظبي ودبي

أطلقت قطارات الاتحاد 6 رحلات قطار إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك استجابةً للإقبال المبكر الاستثنائي، ما يعكس حماس العملاء للتنقل بالقطارات.

وتم توفير أكثر من 1000 مقعد إضافي موزع على ثلاث رحلات جديدة يوم السبت 3 أكتوبر، بالإضافة إلى 1000 مقعد آخر عبر ثلاث رحلات جديدة يوم الأحد 4 أكتوبر.

وستنطلق الرحلات الإضافية في المواعيد التالية خلال كلا اليومين المقبلين:

12:14 : من أبوظبي إلى دبي

: من أبوظبي إلى دبي 13:43 : من دبي إلى أبوظبي

: من دبي إلى أبوظبي 16:43: من أبوظبي إلى دبي

طرحت تذاكر الرحلات الإضافية للبيع في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، الجمعة 2 أكتوبر.