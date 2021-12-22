رصد 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الكويت قادمة من أوروبا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند، عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون (B.1.1.529) من فيروس كورونا في الكويت، قادمة من عدة جهات أوربية، وتطبيق العزل الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأكد السند ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام في تطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مؤكدا في السياق نفسه على ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

كما أكد السند على ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره لحالات الضرورة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية، متمنيا السلامة للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news