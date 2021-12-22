غزو الكويت.. العراق يعلن استكمال سداد التعويضات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، "إتمام سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة" للكويت جراء الغزو العراقي لها عام 1990.

وقال البنك في بيان إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت والتي كان قدرها 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وبلغ مجموع التعويضات، بحسب البنك 52.4 مليار دولار أميركي.

وأضاف البنك أنه من "المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

ودأب العراق على تخصيص مبالغ من الموازنة العامة لدفع التعويضات الكويتية، التي قررتها الأمم المتحدة.

وأدى الغزو العراقي عام 1991 إلى دمار كبير في الكويت، جارته الجنوبية، بالإضافة إلى شن حرب شارك فيها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لإخراج الجيش العراقي من الكويت، وقتل الآلاف من العراقيين والكويتيين نتيجة الحرب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news