غوتيريس يصل إلى بيروت في زيارة تضامن مع لبنان

المصدر: بيروت - د ب أ

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى بيروت اليوم الأحد في ما وصفه بـ "زيارة تضامن" مع لبنان وشعبه أثناء الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وكان في استقبال غوتيريس بمطار رفيق الحريري في بيروت، وزير الخارجية اللبناني

عبدالله بو حبيب.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، سيجتمع غوتيريس مع مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فضلا عن الزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المدني.

كما سيحيي ذكرى ضحايا الانفجار المميت الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي "ويقوم بزيارات ميدانية للتفاعل مع الأشخاص المتضررين من الأزمات العديدة التي تواجهها البلاد"، وفقا لما جاء في بيان للأمم المتحدة .

ومن المقرر أيضا أن يزور غوتيريس جنوب لبنان لزيارة قوة الأمم المتحدة المؤقتة التي تراقب الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال غوتيريس في رسالة بالفيديو قبل زيارته: "لا يمكن أن تأتي الحلول الدائمة إلا من داخل لبنان".

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