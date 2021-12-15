عُمان تحظر إقامة مناسبات الأعراس والعزاء في المساجد والأماكن العامة

المصدر: مسقط - وكالات

قررت اللجنة المعنية بمكافحة جائحة كورونا في سلطنة عمان، حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والأماكن العامة الأخرى، ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأكدت اللجنة، التي تشرف على آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة، على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة، وأن الجهات المعنية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المخالفين لذلك.

وبررت اللجنة قرارها بعدم التزام بعض أفراد المجتمع بما أقرته الجهات المختصة من قرارات وضوابط لإقامة المناسبات الاجتماعية، مثل: اشتراط جرعتي اللقاح والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي عند الدخول، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحدّدة لمكان إقامة المناسبة.

وأشارت إلى أنها تدارست التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي، خصوصا في ضوء ما تشهده العديد من الدول بما فيها السلطنة من تفشٍ سريع للمتحور الجديد، أوميكرون.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل أول إصابتين من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن الاصابتين لمواطنين عمانيين "قدما من السفر وحالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي".

#اللجنة_العليا تقرر حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والأماكن العامة الأخرى، كما تؤكد اللجنة على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/XKn2mVWFao — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) December 15, 2021

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