مصر.. "الداخلية" تكشف بالفيديو حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إنه في ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرًا من ترويج المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم "الإخوان" الإرهابي لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة في العديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على إنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

ووفقاً للصحف المصرية التي نقلت إعلان الداخلية المصرية، فقد أمكن لقطاع الأمن الوطني، كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد، 61 عاما - عاطل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد ٢٢ قضية متنوعة نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي، ٥٢ عامًا، حاصلة على ليسانس حقوق - تقيم بمحافظة الإسكندرية.

ووأوضحت الداخلية المصري أنه "أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي.. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية.. وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال، سعيًا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها".

كما أسفرت التحريات عن تحديد الشخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف، والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد، ٤٢ عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرصًا للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق، وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وأرسلها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبد الرحمن والإخواني الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجارٍ العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

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