الكويت.. نوبة قلبية تسببت بنقل الداخلية السابق من السجن المركزي إلى المستشفى

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت مصادر أمنية كويتية أن وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، الموقوف في السجن المركزي على ذمة قضية "صندوق الجيش"، أصيب بنوبة قلبية مساء السبت الماضي استدعت نقله من السجن إلى مركز صباح الأحمد للقلب.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر أن الجراح شعر بإعياء شديد في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، فجرى استدعاء طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه وفحص حالته الصحية، فتبين انه يعاني من نوبة قلبية حيث قرر الطبيب نقله إلى مركز صباح الأحمد للقلب لاستكمال علاجه.

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