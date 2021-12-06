الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه الرياض

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء اليوم الاثنين، أن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي، باتجاه الرياض.

وكان التحالف أكد، فجر اليوم، أن قواته الجوية دمرت مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو المملكة، ونقلت قناة "العربية" عن بيان للتحالف، القول إنه "استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم"، مشدداً على أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلق باتجاه #الرياض. pic.twitter.com/Qj92RpjKnS — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 6, 2021

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