الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء اليوم الاثنين، أن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي، باتجاه الرياض.
وكان التحالف أكد، فجر اليوم، أن قواته الجوية دمرت مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو المملكة، ونقلت قناة "العربية" عن بيان للتحالف، القول إنه "استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم"، مشدداً على أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلق باتجاه #الرياض. pic.twitter.com/Qj92RpjKnS— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 6, 2021
#عاجل#التحالف: الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 6, 2021
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