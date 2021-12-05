طفلة من أصحاب الهمم للسيسي: كان نفسك تطلع إيه؟.. والرئيس يرد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحدثت الطفلة ملك محمد 9 سنوات بطلة مصر في السباحة في نادى الشمس، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلة: "مين مثلك الأعلى"، ليرد عليها السيسي قائلا: "دائما الناس في السؤال ده بتقول أشخاص.. أنا عندي نماذج كتير من الناس.. مخدتش حد لوحده يكون مثلى الأعلى.. أول من تأثرت بيهم وكانوا نموذج.. أسرتي اللي عشت معاهم.. والدي والدتي.. والدتي كانت شديدة الحكمة والصبر.. وعملتنى التجرد.. الله يرحمها".

وأضاف السيسي،": والدى كان شديد الهمة وفضل يعمل من الفجر لغاية 12 بالليل.. وكان ميسور الحال ولكنه شديد الهمة ويحب العمل.. وخدت دى منه".

قال السيسي، إنه يشعر بالتقصير فى التواصل مع أسرته وأصحابه بسبب ظروف الوظيفة، ورد الرئيس على سؤال بسملة من ذوى الهمم ، لسه بتتكلم مع حد من صحابك يا ريس، قائلا: "مبقاش فيه فرصة إن أكلم صحابى وحتى كمان أسرتي وده تقصير مني بس الظروف هي اللى عملت كده، ظروف الوظيفة".

وسألت الطفلة بسملة السيسي، حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟، فمازحها الرئيس انتي غاوية موضوع الطيارة ده فعلا.. هطلب من وزير الدفاع أنك تركبي طيارة ثنائي مع أحد الطيارين، وهنصورك ونطلعك ونورى الناس وهى في الطيارة".

وقالت الطفلة: حضرتك وأنت صغير كان نفسك تطلع إيه"، فرد الرئيس: كان نفسى أطلع طيار، ودخلت الكلية الجوية سنة 70 لكن محصلش نصيب".

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