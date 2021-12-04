اليمين الفرنسي يسمّي فاليري بيكريس مرشحة للانتخابات الرئاسية

المصدر: باريس - د ب أ

رشح حزب الجمهوريين الفرنسي اليوم السبت وزيرة المالية السابقة فاليري بيكريس، في أول مرة يختار فيها الحزب امرأه للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وفازت بيكريس في الجول الثانية لانتخابات الحزب التمهيدية بنسبة 61 % من الأصوات متفوقة على إيريك سيوتي النائب عن منطقة آلب-ماريتيم، جنوبي البلاد.

وأعلنت بيكريس "عاد اليمين. سنعيد لبلادنا وحدتها وكرامتها وفخرها".

وكان نيكولا ساركوزي (2007- 2012) آخر من يتولى الرئاسة من أعضاء الحزب المنتمي ليمين الوسط.

وتشير الاستطلاعات الحالية إلى أن وصول (الجمهوريون) إلى الجولة الثانية في انتخابات أبريل 2022 غير مؤكد.

ويعد المرشح الأوفر حظا إلى الآن هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي من المرجح أن يترشح مجددا. وتحل مارين لوبان الشعبوية اليمينية المتطرفة حاليا في المركز الثاني طبقا للاستطلاعات.

وتشغل بيكريس حاليا منصب رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" التي تضم باريس.

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