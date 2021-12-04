بابا الفاتيكان يشيد بدور اليونان: "الديمقراطية ولدت هنا"

المصدر: أثينا - د ب أ

أشاد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال زيارته لليونان بالإنجازات السياسية، كما حذر من أعداء الديمقراطية.

وقال البابا في أثينا اليوم السبت إن "الديمقراطية ولدت هنا"، وذلك عقب استقبال رئيسة البلاد كاترينا ساكيلاروبولو، له.

وقال: "من المهد، وبعد ألف سنة لاحقة، أقيم منزل، منزل رائع لشعوب الديمقراطية: أشير إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلم السلام والأخوة الذي يمثله لكثير من الشعوب".

وكان البابا وصل إلى اليونان صباح اليوم، المحطة الثانية من جولة في شرق البحر المتوسط مدتها خمسة أيام، وقد سبقها بزيارة قبرص.

وأكد رأس الكنيسة الكاثوليكية الدور المحوري لليونان في التاريخ، وذلك في كلمته التي مفعمة بإشارات إلى مؤلفين كلاسيكيين ومفكرين وعلماء العصور القديمة مثل هوميروس وأرسطو وأبقراط.

وقال البابا: "بدون أثينا واليونان، ما كان لأوروبا أو العالم ليصبحا ما هما عليه الآن: كانا سيصبحان أقل حكمة وأقل سعادة".

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