أنصار الأحزاب الخاسرة تواصل احتجاجاتها على نتائج الانتخابات العراقية

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

واصلت الأحزاب والكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، أمس، للشهر الثاني على التوالي، احتجاجاتها واعتصاماتها قبالة بوابتَي المنطقة الخضراء الحكومية رفضاً لنتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وتجمّع أنصار الأحزاب والكتل الشيعية الخاسرة في الساحات والشوارع قبالة أسوار المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وجسر الجمهورية، رافعين شعار «سنعيد الحق لأهله».

وترجح مصادر عراقية أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا في العراق، هذا الأسبوع، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، بعد أن تم استكمال التحقق من جميع الطعون والشكاوى بإشراف الهيئة القضائية للانتخابات.

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