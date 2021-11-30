فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل

المصدر: باريس - رويترز

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الثلاثاء إن فرنسا سجلت نحو 47 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-)19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من أبريل الذي شهد ذروة الموجة الثالثة من الجائحة.

ورفعت الإصابات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في فرنسا منذ بدء الجائحة إلى 7.67 مليون، كما جعلت المتوسط المتحرك للإصابات لسبعة أيام يزيد على 32 ألف.

ولفترة وجيزة خلال الموجة الثالثة في الربيع ارتفع المتوسط المتحرك للإصابات لسبعة أيام إلى أكثر من 42 ألف إصابة. وفي الثامن من أبريل سجلت فرنسا ما يقرب من 85 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19.

وتقول السلطات إن الأغلبية العظمى من الخاضعين للعلاج بالمستشفيات الآن لم يتلقوا تطعيما. وتلقى نحو 75 في المئة من سكان البلاد تطعيما كاملا.

وسجلت فرنسا أمس الاثنين أكبر قفزة في عدد المرضي بالفيروس في المستشفيات بلغت 470 مريضا ليصل العدد الإجمالي إلى 9860، كما ارتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية الفائقة إلى 1749 بدخول 117 مريضا آخرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news