المملكة المتحدة تقرر تشديد قيود كورونا لجميع الوافدين

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بأن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحورة الجديدة "أوميكرون".

وقال جونسون في مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحورة الجديدة في بريطانيا: "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد".

ويتعيّن حاليا على جميع البريطانيين والأجانب الخضوع لفحص كوفيد (بي سي آر) بعد يومين من وصولهم إلى أراضي المملكة المتحدة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعيّن عليهم الخضوع لحجر صحي بانتظار النتيجة، وهو تشديد كبير للقيود في مسعى للسيطرة على انتشار المتحورة الجديدة.

وقال جونسون: "آمل كثيرا بأن نكون في وضع قوي يمكننا من إلغاء هذه الإجراءات مجددا"، متعهّدا بمراجعتها بعد ثلاثة أسابيع، أي قبل عيد الميلاد، ولفت إلى أن إلزامية وضع الكمامات، وهي خطوة تخلت عنها حكومته في وقت سابق هذا العام، ستعود، من دون أن يحدد موعد تطبيق ذلك.

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