خبير بريطاني يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون "بسرعة كبيرة"

المصدر: لندن - أ ف ب

قال العالم البريطاني الذي قاد الأبحاث حول لقاح أكسفورد/أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، إنه يمكن تطوير مصل جديد "بسرعة كبيرة" ضد متغير أوميكرون.

واعتبر مدير "مجموعة أكسفورد للقاحات" البروفيسور أندرو بولارد أن انتشار هذه المتحورة الجديدة بشدة بين من تم تلقيحهم كما رأينا العام الماضي مع المتحورة دلتا غير محتمل إلى حد كبير .

وأضاف في تصريح لشبكة "بي بي سي" أنه في حال انتشارها سيكون من الممكن التحرك بسرعة كبيرة لأن مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن باطراد. وقدّر أن اللقاحات الحالية فعالة ضد المتحورة الجديدة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية "مقلقة".

من جهتها، قالت شركة أسترازينيكا في بيان إنها طورت بتعاون وثيق مع جامعة أكسفورد، منصة لقاحية تتيح لها الاستجابة بسرعة للمتحورات الجديدة التي قد تظهر. وأضافت شركة الدواء البريطانية أنها "تجري أبحاثا في المناطق التي تم فيها رصد المتحورة". كما أعلن تحالف فايزر/بايونتيك وشركتا موديرنا ونوفافاكس عن ثقتهم في القدرة على مكافحة المتحورة أوميكرون

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